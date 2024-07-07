50 человек перевезли в ПВР после ЧП с украинским дроном в Воронежской области

Фото: телеграм-канал "Гусев"

Примерно 50 человек вывезли из трех населенных пунктов в пункты временного размещения (ПВР) в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По его словам, всем им оказывается необходимая помощь: предоставляется питание, сотовая связь и медпомощь. Некоторые, как он уточнил, захотели отправиться к своим родственникам, а остальных привезли в Подгоренскую школу, которая обустроена под ПВР.

"Двух пожилых женщин убедили и доставили в больницу. Продолжаем ликвидировать последствия ЧС в Подгоренском районе", – добавил Гусев.

Глава региона также призвал жителей района сохранять спокойствие и следовать рекомендациям властей и оперативных служб.

В ночь на 7 июля силы противовоздушной обороны ликвидировали несколько украинских дронов над Воронежской областью. При падении обломков произошел пожар на одном из складов, а в Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов.

В связи с этим Гусев ввел режим чрезвычайной ситуации в границах населенного пункта Подгоренского района. Он уточнил, что в результате одного из взрывов загорелась хозпостройка жилого дома, но возгорание удалось потушить.

Сейчас власти проводят эвакуацию местных жителей в пункты временного размещения, а оперативные службы, военные и представители власти занимаются ликвидацией последствий ЧП.

