Средства ПВО уничтожили семь беспилотников в Белгородской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь украинских беспилотников самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атаки вражеских дронов были зафиксированы вечером 6 июля, в период с 21:15 по 23:20 по московскому времени. При помощи беспилотников ВСУ пытались совершить террористическую атаку по объектам РФ, отметили в ведомстве.

Украинские войска выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Горловке вечером 6 июля. Кроме того, ВСУ также выпустили в сторону Горловки пять натовских снарядов 155-миллиметрового калибра.

Незадолго до этого бойцы ВСУ нанесли удар при помощи дрона по гражданскому фургону на центральном рынке в поселке Новая Маячка Алешкинского округа в Херсонской области. В результате пострадали женщина и двое мужчин.