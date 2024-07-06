ВСУ нанесли удар при помощи дрона по рынку в Херсонской области

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Украинские войска нанесли удар при помощи дрона по гражданскому фургону на центральном рынке в поселке Новая Маячка Алешкинского округа в Херсонской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, в результате пострадали женщина и двое мужчин. Их госпитализированы. Как уточнил Сальдо, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Накануне два человека погибли и четверо пострадали в результате обстрелов Волновахи ДНР со стороны Вооруженных сил Украины. Один из снарядов попал по гражданскому объекту – складам.

25 июня три мирных жителя погибли и девять пострадали в результате обстрела ВСУ Донецка. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. По его словам, украинские военные совершили 16 обстрелов, выпустив 39 боеприпасов, в том числе кассетного типа, из реактивной и ствольной артиллерии.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о массированной атаке БПЛА на регион, в результате которой погиб водитель пожарной части. Еще три сотрудника служб получили различные ранения.

