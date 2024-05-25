Беспилотник упал в ауле Адыгеи

Фото: телеграм-канал "Мурат Кумпилов"

Дрон упал в ауле Псейтук Тахтамукайского района Адыгеи, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале.

По его словам, никаких разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают представители спецслужб и всех необходимых ведомств.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о двух погибших в результате ракетной атаки украинских войск по территории полуострова в Симферопольском районе.

До этого женщина погибла в результате детонации украинского дрона в Белгородской области. Система ПВО РФ смогла сбить беспилотник ВСУ над селом Красный Восток, однако он рухнул на второй этаж частного жилого дома и по итогу сдетонировал.