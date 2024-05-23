Женщина погибла в результате детонации беспилотника ВСУ в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Женщина погибла в результате детонации украинского дрона в Белгородской области. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на телеграм-канал губернатора региона Вячеслава Гладкова.

По словам главы региона, система ПВО РФ смогла сбить беспилотник Вооруженных сил Украины над селом Красный Восток, однако он рухнул на второй этаж частного жилого дома и по итогу сдетонировал. В результате здание оказалось разрушенным и при разборе завалов спасатели обнаружили тело женщины.

Гладков выразил искренние соболезнования родственникам погибшей женщины. Он добавил, что обломками от беспилотного летательного аппарата повреждены частные дома, находящиеся поблизости

Ранее женщина погибла в результате атаки украинского дрона-камикадзе на движущийся автомобиль в поселке Октябрьском в Белгородской области. По словам Гладкова, всего в машине находились четыре человека – водитель и три пассажира. Все они получили различные травмы. Однако в результате взрыва женщина скончалась на месте.

