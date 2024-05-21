Женщина погибла в результате удара дрона по автомобилю под Белгородом

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Женщина погибла в результате атаки украинского дрона-камикадзе на движущийся автомобиль в поселке Октябрьский в Белгородской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в машине находилось четыре человека – водитель и три пассажира. Все они получили различные травмы. Так, женщину доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, а двух мужчин – с осколочными ранениями разных частей тела.

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"К большому горю, есть погибшая – в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте", – уточнил глава региона.

Гладков выразил искренние соболезнования родственникам погибшей.

Ранее сообщалось, что после обстрела населенного пункта Шебекино в Белгородской области 19 мая были ранены 11 мирных жителей, трое их которых дети.

