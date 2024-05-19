Системы ПВО РФ сбили дрон ВСУ над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

По данным министерства, около 14:00 по московскому времени пресечена атака киевского режима c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.

Ранее 16 человек получили контузии и легкие ранения в результате атаке украинского БПЛА на микроавтобус в селе Раденск Херсонской области. Один человек погиб, многие оказались ранены.