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При атаке украинского БПЛА на микроавтобус в селе Раденск Херсонской области 16 человек получили контузии и легкие ранения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Владимир Сальдо.

По его словам, в результате атаки погиб один человек, много оказались ранены. В автобусе ехали рабочие на сбор клубники. Всего в транспорте находились 17 человек.

Помощь пострадавшим оказали на месте, в больницу никого не доставили, заключил Сальдо.

До этого украинские войска применили снаряды с синильной кислотой в Донецкой Народной Республике. На это указывают симптомы, которые обнаружили у жителей Семеновки.

Ранее житель села Сергей рассказал, что у многих была рвота, вкус миндаля и металла во рту, кашель и затрудненное дыхание. У некоторых людей симптомы проявляются до сих пор.