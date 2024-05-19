Системы ПВО РФ сбили украинский БПЛА над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ.

Попытка террористической атаки киевского режима по объектам на территории Российской Федерации была пресечена около 07:40 по московскому времени, уточнили в ведомстве.

Ранее Военные силы Украины использовали дрон-камикадзе для атаки по Донецку. Вражескую атаку зафиксировали 19 мая в 05:30. Также в 07:20 ВСУ еще раз атаковали Донецк и поселок Кураховка, использовав для обстрела 155-миллиметровый снаряд.