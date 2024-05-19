ВСУ атаковали Донецк с помощью дрона-камикадзе

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ВСУ использовали для атаки по Донецку дрон-камикадзе. Об этом свидетельствует информация в телеграм-канале ДНР в СЦКК

По данным ведомства, вражескую атаку зафиксировали в 05:30 в воскресенье, 19 мая. Кроме того, в 07:20 противник еще раз атаковал Донецк и поселок Кураховка, использовав для обстрела 155-миллиметровый снаряд.

Ранее стало известно, что украинская армия применила снаряды с синильной кислотой в ДНР. Разработчик нервно-паралитической системы "Новичок" Леонид Ринк отметил, что на это указывают симптомы, которые были обнаружены у жителей Семеновки.

До этого ВСУ нанесли удар по ресторану в Донецке, в результате чего погибли три человека. Один из снарядов РЗСО HIMARS попал прямо в ресторан "Парадиз" в Кировском районе, а второй повредил кровлю недостроенного здания, которое находилось рядом с кафе.

