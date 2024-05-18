Средства ПВО РФ сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО России сбили БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны России.

Как указали в оборонном ведомстве, попытка террористической атаки со стороны Украины была пресечена 18 мая около 15:30 по московскому времени. Беспилотник был самолетного типа.

Ранее сообщалось, что ночью системы ПВО России сбили украинский дрон над Крымским полуостровом. По данным МО РФ, противник для атаки использовал БПЛА самолетного типа.

До этого стало известно, что российские военные с помощью средств ПВО ликвидировали оперативно-тактическую ракету "Точка-У" над Белгородской областью и беспилотник самолетного типа над Брянской областью. Попытка террористической атаки была пресечена 17 мая около 19:40.