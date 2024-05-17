ВС РФ уничтожили ракету "Точка-У" и БПЛА над Белгородской и Брянской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ с помощью средств ПВО уничтожили оперативно-тактическую ракету "Точка-У" над территорией Белгородской области и беспилотник самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.

Попытка киевского режима была пресечена около 19:40 по московскому времени, указали в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что за ночь на 17 мая силы ПВО России сбили и перехватили 102 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ, в том числе над Крымом и Кубанью. Уточнятся, что для атаки ВСУ использовали БПЛА самолетного типа и безэкипажные катера ВМС Украины. Так, средства ПВО России сбили и перехватили 51 беспилотник над территорией Крыма, 44 – над Краснодарским краем, 6 – над Белгородской областью, 1 – над Курской областью.

