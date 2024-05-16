Морская авиация ВМФ РФ уничтожила 11 двигавшихся к Крыму украинских катеров

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Морская авиация ВМФ РФ уничтожила в западной части Черного моря 11 двигавшихся к Крыму украинских безэкипажных катеров, сообщает Минобороны РФ.

Катера ВМС Украины обнаружили 16 мая около 14:00.

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" над территорией Белгородской области.

В ночь на четверг средства ПВО России уничтожили два реактивных снаряда РСЗО "Ольха", одну ракету комплекса "Точка-У" и один БПЛА над Белгородской областью.

Кроме того, были уничтожены четыре и перехвачены два БПЛА над территорией Крыма, по одному беспилотнику было уничтожено над территорией Брянской и Калужской областей, и два БПЛА сбили над территорией Тульской области.

