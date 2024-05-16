16 мая, 15:47Происшествия
Морская авиация ВМФ РФ уничтожила 11 двигавшихся к Крыму украинских катеров
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Морская авиация ВМФ РФ уничтожила в западной части Черного моря 11 двигавшихся к Крыму украинских безэкипажных катеров, сообщает Минобороны РФ.
Катера ВМС Украины обнаружили 16 мая около 14:00.
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" над территорией Белгородской области.
В ночь на четверг средства ПВО России уничтожили два реактивных снаряда РСЗО "Ольха", одну ракету комплекса "Точка-У" и один БПЛА над Белгородской областью.
Кроме того, были уничтожены четыре и перехвачены два БПЛА над территорией Крыма, по одному беспилотнику было уничтожено над территорией Брянской и Калужской областей, и два БПЛА сбили над территорией Тульской области.