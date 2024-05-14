Теплотрасса получила повреждения после обрушения жилого дома в Белгороде

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Теплотрасса получила повреждения из-за частичного обрушения 10-этажного жилого дома на улице Щорса в Белгороде в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с журналистами заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его информации, горячее водоснабжение в уцелевшей части строения могут восстановить по временной системе уже к пятнице, 17 мая. Он добавил, что после этого владельцы некоторых квартир смогут вернуться в свои жилища.



"Выплаты на этой неделе планируем произвести: всему дому – по 10 тысяч, тем, кто потерял имущество, предоставлять акты 100 тысяч на человека, 50 тысяч – за частичную потерю имущества", – уточнил он.

Гладков сказал, что выплаты жильцам будут произведены на текущей неделе. При этом разбор пострадавшего третьего и соседнего второго подъездов начнется 15-го числа.

"Это 89 квартир", – добавил губернатор.

Многоквартирный жилой дом восстановят на прежнем месте по тому же проекту, подчеркнул Гладков. По его информации, на эти цели выделят чуть меньше 350 миллионов рублей.

"Окончательное решение будет после того, как дом полностью разберем и проведем обследование фундамента. Надеюсь, что это позволит нам максимально быстро приступить к строительству дома", – сказал глава региона.

Подъезд жилого дома обрушился 12 мая после атаки ВСУ. Специалисты уже завершили разбирать основную часть завалов. По последним данным, число жертв достигло 17 человек. По информации Минобороны РФ, здание было повреждено фрагментами одной из сбитых ракет комплекса "Точка-У".

