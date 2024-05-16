Два человека пострадали при обстреле белгородского Шебекино

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области из РСЗО, предварительно, пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

"У одного мужчины – осколочное ранение левой кисти, у второго мужчины – осколочное ранение спины", – написал он.

Губернатор подчеркнул, что мужчинам оказывается вся необходимая медицинская помощь, их госпитализировали.

Он также рассказал, что из-за прямых попаданий снарядов в одном из частных жилых домовладений загорелся гараж и легковой автомобиль, пожарные уже приступили к тушению объектов.

Всего были повреждены восемь частных жилых домовладений, один из домов был частично разрушен. Аварийные и оперативные службы находятся на месте и занимаются устранением последствий. Гладков пообещал, что подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток.

Кроме того, губернатор сообщил об отмене ракетной опасности в регионе.

Сигнал ракетной опасности был запущен на территории Белгородской области в ночь на 16 мая. Корреспонденты ТАСС и РИА Новости, находящиеся в Белгороде, сообщали, что на фоне сигнала о ракетной опасности в городе были слышны шесть взрывов.