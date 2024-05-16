Ракетная опасность объявлена на территории Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сигнал ракетной опасности запущен на территории Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Корреспонденты ТАСС и РИА Новости, находящиеся в Белгороде, сообщили, что на фоне сигнала о ракетной опасности в городе были слышны шесть взрывов.

Утром 15 мая на территории Белгорода и Белгородского района прозвучал сигнал ракетной опасности, российские ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к городу. Однако из-за удара ВСУ двое человек получили травмы.

