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Ракетная опасность объявлена на территории Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Сигнал ракетной опасности запущен на территории Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Корреспонденты ТАСС и РИА Новости, находящиеся в Белгороде, сообщили, что на фоне сигнала о ракетной опасности в городе были слышны шесть взрывов.
Утром 15 мая на территории Белгорода и Белгородского района прозвучал сигнал ракетной опасности, российские ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к городу. Однако из-за удара ВСУ двое человек получили травмы.
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