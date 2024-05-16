Над Белгородской областью сбиты 2 снаряда РСЗО "Ольха", ракета "Точка-У" и БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО России в ночь на 16 мая уничтожили два реактивных снаряда РСЗО "Ольха", одну ракету комплекса "Точка-У" и один БПЛА над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа, реактивной системы залпового огня "Ольха" и тактического ракетного комплекса "Точка-У", – указано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что в ночь на 16 мая также были уничтожены четыре и перехвачены два БПЛА над территорией Республики Крым, по одному беспилотнику было уничтожено над территорией Брянской и Калужской областей, и два БПЛА сбили над территорией Тульской области.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что система ПВО сработала в Севастополе вечером 15 мая, были сбиты несколько воздушных целей.

В Минобороны уточнили, что ПВО сбила над Крымом 5 ракет ATACMS.