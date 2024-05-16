Российская ПВО сбила над Крымом 5 ракет ATACMS

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО России уничтожили пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS ВСУ над Крымом. Об этом Минобороны сообщает в телеграм-канале.

"15 мая около 23:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.

Ракеты ATACMS были уничтожены над территорией Крыма дежурными расчетами ПВО, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее российские системы ПВО в ночь на 15 мая сбили 10 ракет ATACMS над Крымом.

До этого, вечером 10 мая украинские военные обстреляли нефтебазу в Ровеньках, где впоследствии произошел пожар. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, ВСУ нанесли удар с помощью американских снарядов ATACMS с кассетными боеприпасами. Погибли четыре человека.

