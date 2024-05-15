В Севастополе работают средства ПВО, сбиты несколько воздушных целей

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система ПВО сработала в Севастополе, сбиты несколько воздушных целей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"Все службы приведены в состояние боевой готовности", – написал он.

Губернатор призвал граждан не находиться на открытых местах, так как главную опасность при подобных атаках представляют осколки.

Ранее губернатор рассказал, что ВС РФ в ночь на 15 мая отразили массированную атаку с воздуха. По его словам, после отражения атаки обломки ракет упали в частном секторе.

Позднее он уточнил, что были сбиты ракеты ATACMS, после чего в районе Северной стороны Севастополя рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы M74.