Несдетонировавшие суббоеприпасы рассыпались в районе Северной стороны Севастополя

Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"

Российские силы сбили ракеты ATACMS, после чего в районе Северной стороны Севастополя рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы M74, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. По словам губернатора, при столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения – 15 метров.

Развожаев призвал граждан предупредить детей, что поднимать их ни в коем случае нельзя.

Ранее губернатор рассказал, что ВС РФ в ночь на 15 мая отразили массированную атаку с воздуха. По его словам, после отражения атаки обломки ракет упали в частном секторе.

Он призвал ни в коем случае не подходить к частям сбитых ракет, так как рядом с ними возможно обнаружение не сдетонировавших суббоеприпасов.

Российские системы ПВО за минувшую ночь сбили 10 ракет ATACMS над Крымом. В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки.

В МО РФ отметили, что, помимо американских оперативно-тактических ракет ATACMS, уничтоженных над Крымом, ВСУ атаковали территорию России с помощью двух французских управляемых авиабомб Hammer, двух американских противорадиолокационных ракет HARM и двух реактивных снарядов РСЗО "Ольха". Все они были уничтожены над территорией Белгородской области.