Силы ПВО уничтожили и перехватили 102 БПЛА над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО России за ночь сбили и перехватили 102 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ, в том числе над Крымом и Кубанью. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как указали в оборонном ведомстве, для атаки ВСУ использовали БПЛА самолетного типа и безэкипажные катера ВМС Украины. Так, средства ПВО России сбили и перехватили 51 беспилотник над территорией Крыма, 44 – над Краснодарским краем, 6 – над Белгородской областью, 1 – над Курской областью.

Ранее сообщалось, что ВС РФ отразили атаку на Севастополь и уничтожили десятки дронов и свыше пяти безэкипажных катеров. Губернатор города Михаил Развозжаев поблагодарил военнослужащих за работу. По информации спасательной службы Севастополя, никто не пострадал.