17 мая, 04:34Происшествия
ВС РФ отразили атаку беспилотников на Севастополь и Новороссийск
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские военные отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь, уничтожив десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.
Согласно данным спасательной службы Севастополя, в результате инцидента никто не пострадал, добавил Развожаев. Губернатор отметил, что контроль обстановки продолжается, а все оперативные службы находятся наготове.
В свою очередь, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ВСУ безуспешно пытались атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска. В своем телеграм-канале он написал, что силами ПВО было подавлено более 10 беспилотников.
Ранее Минобороны РФ сообщило о ликвидации 11 двигавшихся к Крыму украинских катеров.
До этого российские дежурные средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ самолетного типа над северо-западной частью акватории Черного моря.
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Кондратьев уточнил, что в результате падения аппаратов возникли локальные возгорания, которые сейчас ликвидируются.