ВС РФ отразили атаку беспилотников на Севастополь и Новороссийск

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь, уничтожив десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.

Согласно данным спасательной службы Севастополя, в результате инцидента никто не пострадал, добавил Развожаев. Губернатор отметил, что контроль обстановки продолжается, а все оперативные службы находятся наготове.

В свою очередь, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ВСУ безуспешно пытались атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска. В своем телеграм-канале он написал, что силами ПВО было подавлено более 10 беспилотников.

Ранее Минобороны РФ сообщило о ликвидации 11 двигавшихся к Крыму украинских катеров.

До этого российские дежурные средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ самолетного типа над северо-западной частью акватории Черного моря.



Авиация ЧФ РФ уничтожила безэкипажный катер Украины

Кондратьев уточнил, что в результате падения аппаратов возникли локальные возгорания, которые сейчас ликвидируются.