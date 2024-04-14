Средства ПВО РФ уничтожили 5 БПЛА Украины над Черным морем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО ликвидировали пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над акваторией Черного моря. Об этом Минобороны РФ сообщило в своем телеграм-канале.

В публикации отмечено, что попытка террористической атаки со стороны Киева была пресечена 14 апреля около 06:30 по московскому времени. Все сбитые БПЛА были самолетного типа.

Ранее сообщалось, что ПВО России сбила три украинских беспилотника над территорией Белгородской области. Атаку Киева пресекли 12 апреля около 13:00. В этот же день над регионом уничтожили еще один БПЛА ВСУ около 16:50.

До этого силы ПВО ликвидировали пять беспилотников над Белгородской областью. Попытку атаки зафиксировали около 10:00. Российские объекты пытались атаковать военные Украины.