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12 апреля, 14:54

Происшествия

Силы ПВО сбили беспилотник над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Суземского района Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Пострадавших и разрушений нет", – информировал глава региона.

На месте инцидента работают оперативные и экстренные службы.

До этого над Белгородской областью ликвидировали три беспилотника. Попытку атаки пресекли около 13:00 12 апреля. О пострадавших и инфраструктурных разрушениях не сообщалось.

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