12 апреля, 14:54Происшествия
Силы ПВО сбили беспилотник над Брянской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Суземского района Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Пострадавших и разрушений нет", – информировал глава региона.
На месте инцидента работают оперативные и экстренные службы.
До этого над Белгородской областью ликвидировали три беспилотника. Попытку атаки пресекли около 13:00 12 апреля. О пострадавших и инфраструктурных разрушениях не сообщалось.