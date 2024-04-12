Три украинских БПЛА сбиты над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система ПВО сбила три украинских беспилотника самолетного типа в небе над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ.

Попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением дронов удалось пресечь около 13:00 по московскому времени.

Ранее силы противовоздушной обороны ликвидировали пять беспилотников над Белгородской областью. Попытку атаки зафиксировали около 10:00. Российские объекты пытались атаковать военные Украины.

Также беспилотник врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия. В результате взрыва пострадали два человека. Мужчина получил осколочное ранение нижней конечности. У второго пострадавшего осколочные ранения верхней и нижней конечностей.