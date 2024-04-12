Силы ПВО ликвидировали пять беспилотников над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали пять беспилотников над Белгородской областью. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Попытку атаки зафиксировали около 10:00 по московскому времени. В ведомстве сообщили, что российские объекты пытались атаковать военные Украины.

Ранее в Белгородской области ввели режим опасности БПЛА. Об этом местных жителей проинформировал региональный главк МЧС РФ. В связи с угрозой население призвали быть более внимательным и острожным.

