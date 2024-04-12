12 апреля, 10:32Происшествия
Силы ПВО ликвидировали пять беспилотников над Белгородской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали пять беспилотников над Белгородской областью. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
Попытку атаки зафиксировали около 10:00 по московскому времени. В ведомстве сообщили, что российские объекты пытались атаковать военные Украины.
Ранее в Белгородской области ввели режим опасности БПЛА. Об этом местных жителей проинформировал региональный главк МЧС РФ. В связи с угрозой население призвали быть более внимательным и острожным.