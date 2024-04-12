12 апреля, 09:09Происшествия
Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области
Фото: 123RF/sandsua
В Воронежской области ввели предупреждение об опасности атаки беспилотных воздушных судов. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС РФ.
"Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие!" – говорится в сообщении.
В связи с угрозой местным жителям рекомендовали не покидать квартиры, а также укрыться вдали от окон. В МЧС рекомендовали выбирать пространства без окон.
Ранее аналогичное предупреждение объявили в Белгородской области. О возможной атаке местное население проинформировал региональный главк МЧС РФ.
До этого над регионом сбили беспилотник. Его обнаружили система ПВО и средства РЭБ. О пострадавших при атаке не сообщалось.