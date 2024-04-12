Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области

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В Воронежской области ввели предупреждение об опасности атаки беспилотных воздушных судов. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС РФ.

"Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие!" – говорится в сообщении.

В связи с угрозой местным жителям рекомендовали не покидать квартиры, а также укрыться вдали от окон. В МЧС рекомендовали выбирать пространства без окон.

Ранее аналогичное предупреждение объявили в Белгородской области. О возможной атаке местное население проинформировал региональный главк МЧС РФ.

До этого над регионом сбили беспилотник. Его обнаружили система ПВО и средства РЭБ. О пострадавших при атаке не сообщалось.

