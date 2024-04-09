Система ПВО обезвредила несколько БПЛА в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО пресекли атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на территории РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

Первая попытка украинских БПЛА была совершена 9 апреля в 15:30. Вторая – в 16:00 этого же дня. Средства ПВО уничтожили беспилотники над территорией Белгородской области, уточнили в военном ведомстве.

Ранее система ПВО сбила украинский БПЛА в Воронежской области. В результате атаки никто не пострадал, уточнил губернатор региона Александр Гусев.