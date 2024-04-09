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Губернатор Севастополя сообщил об уничтожении воздушной цели над морем
Фото: Министерство обороны РФ
В Севастополе сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией вблизи города. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Громкие звуки, которые были слышны в городе – это сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией вблизи Севастополя", – написал Развожаев в своем телеграм-канале.
Глава города подчеркнул, что в результате произошедшего никакие объекты инфраструктуры Севастополя не пострадали.
Вечером 8 апреля дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области.
До этого войска РФ нанесли удар по складу тяжелых беспилотников и цеху по производству БПЛА в Запорожье при помощи ракетного комплекса "Искандер". В результате склад и цех были уничтожены.
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