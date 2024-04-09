Губернатор Севастополя сообщил об уничтожении воздушной цели над морем

Фото: Министерство обороны РФ

В Севастополе сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией вблизи города. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Громкие звуки, которые были слышны в городе – это сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией вблизи Севастополя", – написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Глава города подчеркнул, что в результате произошедшего никакие объекты инфраструктуры Севастополя не пострадали.

Вечером 8 апреля дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области.

До этого войска РФ нанесли удар по складу тяжелых беспилотников и цеху по производству БПЛА в Запорожье при помощи ракетного комплекса "Искандер". В результате склад и цех были уничтожены.