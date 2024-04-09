Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области

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Опасность атаки БПЛА была объявлена на территории Воронежской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Глава области призвал местных жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от региональных властей или МЧС России.

В ночь на 9 апреля сирены ракетной опасности запускали в Белгороде и Белгородском районе. Жителей региона призывали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Однако спустя некоторое время режим ракетной опасности в регионе отменили.