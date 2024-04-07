ВС РФ сбили 15 беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку на российскую территорию и сбили 15 беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, Киев попытался атаковать объекты на территории страны примерно в 16 часов по московскому времени. В результате ПВО ВС РФ перехватили и уничтожили 12 БПЛА над Белгородской и 3 БПЛА над Брянской областями.

До этого глава Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале отмечал, что ПВО сбили украинский дрон над территорией Суземского района. Пострадавших и разрушений на земле не было.

Также опасность атаки беспилотников отмечалась в Воронежской области, писал губернатор Воронежской области Александр Гусев, а также на территории Белгородской и Курской областей.



До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказывал, что в результате атаки ВСУ на Белгородский район погиб 1 человек, а еще 5 пострадали. Трагедия случилась в селе Шагаровка, где осколки сбитого дрона упали на автомобиль с людьми внутри.