Ракетную опасность объявляли в Белгороде и Белгородском районе

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Сирена ракетной опасности была запущена в Белгороде и Белгородском районе в ночь на 9 апреля. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Глава региона призвал местных жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. Однако спустя некоторое время ракетную опасность отменили.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Попытка атаки была пресечена вечером 8 апреля.

До этого пять человек пострадали и один погиб в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. По словам Гладкова, осколки украинского дрона попали в автомобиль, где находилась семья из 6 человек. Трагедия случилась в селе Шагаровка Белгородского района.