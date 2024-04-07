Один человек погиб после атаки ВСУ на Белгородскую область

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли атаку на Белгородскую область, в результате 5 человек пострадали и 1 погиб, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, российские силы ПВО сбили 4 украинских беспилотника самолетного типа на подлете к Белгороду. Однако после отражения атаки осколки одного из дронов попали в автомобиль, где находилась семья из 6 человек. Трагедия, по его данным, случилась в селе Шагаровка Белгородского района.

"К большому горю, погибла девушка. От полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей", – указал Гладков.

Еще одного мужчину доставили с закрытой черепно-мозговой травмой с открытой раной головы и осколочным ранением в городскую больницу. Его супруга находится с ним рядом в стрессовом состоянии, ей также оказывается помощь, добавил губернатор.

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Пострадавшего 18-летнего подростка также доставили в городскую больницу, а еще двух детей с различными травмами – в детское медицинское учреждение. Состояние детей медики оценивают как средней степени тяжести.

"Также в селе Шагаровка осколками посечены вывеска и фасад коммерческого объекта. Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется", – добавил он.

Ранее Гладков рассказывал, что ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона в районе поселка Задорожный Краснояружского района. В результате без электричества оказались 11 населенных пунктов, но никто не пострадал.