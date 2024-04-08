ВС РФ уничтожили цех по производству и хранению БПЛА в Запорожье

Вооруженные силы РФ нанесли удар по складу тяжелых беспилотников и цеху по их производству в Запорожье при помощи ракетного комплекса "Искандер". Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Ведомство уточнило, что в результате действий ВС РФ склад и цех были уничтожены.

"Вооруженные силы Российской Федерации в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России наносят удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военно-промышленного комплекса, цехам по производству вооружения и БПЛА, объектам энергетики", – говорится в сообщении.

Ранее глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что ВСУ под натиском российских военных оставили позиции и отступили северо-западнее села Вербового в Запорожской области. По его данным, на запорожском направлении борьба с ВСУ идет в основном при помощи беспилотников и артиллерии.

До этого сообщалось, что в Киевской области раздались взрывы, там сработала система противовоздушной обороны. На Украине звучала воздушная тревога в Винницкой, Житомирской, Киевской, Николаевской и Хмельницкой областях.

