На Украине нейтрализована группа вертолетчиков Mad Ducks

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

На Украине нейтрализовали группу вертолетчиков Mad Ducks вместе с ее командиром с позывным Петрович, сообщает "Российская газета".

Официальной информации о том, где и при каких обстоятельствах это произошло, нет. Однако некоторые телеграм-каналы пишут, что группу вертолетчиков разбили в марте.

Mad Ducks – вертолетчики, летавшие на Ми-8. Экипаж прославился на Украине после полетов в Мариуполь в марте 2022 года. Тогда они были задействованы в вывозе командиров, иностранных советников и секретных данных с завода "Азовсталь". В этой операции приняли участие четыре украинских вертолета, два из которых были сбиты.

Вооруженные силы РФ ударили по аэропорту Лозоватка в Кривом Роге, с которого 1 апреля взлетали украинские самолеты и вертолеты. Удар нанесли в 16:45, агентура сообщила о взрыве с повторной детонацией. В течение дня подполье фиксировало в аэропорту активность ВВС Украины.

До этого российская армия уничтожила временный пункт дислокации наемников, которые воевали на стороне Украины. По данным Минобороны РФ, объект находился около Харькова. В результате удара поражены радиолокационный пункт наведения, машина боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, указали в Минобороны РФ.