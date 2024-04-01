ВС РФ уничтожили шестой танк Abrams на авдеевском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшие сутки на авдеевском направлении уничтожили уже шестой по счету танк Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Там уточнили, что только на этом направлении ВСУ потеряли до 295 солдат, 5 боевых бронированных машин и 5 автомобилей. За сутки подразделения ВС РФ смогли занять более выгодные рубежи и отразить две контратаки противника в районах населенных пунктов Ленинское и Шумы в ДНР.

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", самоходная артиллерийская установка "Акация", САУ "Гвоздика", две гаубицы Д-30, а также орудие М119 производства США", – уточнили в оборонном ведомстве.

Об уничтожении пятого танка американского производства в ходе СВО стало известно 28 марта. Ранее, 11 марта, в МО РФ подтвердили уничтожение четвертой по счету вражеской техники данной модели.

Третий танк Abrams уничтожил российский Т-72Б3, сообщали 6 марта в Минобороны. О второй уничтоженной американской бронемашине сообщалось 3 марта, а о самом первом Abrams стало известно еще 26 февраля.