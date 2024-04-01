Российские специалисты установили место сборки дронов ВСУ "Баба-яга"

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Специалисты российского "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) изучили трофейный украинский дрон "Баба-яга", в результате чего узнали координаты места его сборки и цепочку поставок комплектующих, сообщил гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин в интервью РИА Новости.

"Именно к нам попал первый трофейный дрон "Баба-яга", тогда даже названия такого не было. Нам удалось "разговорить" дрон, и мы узнали, что попала на фронт "Баба-яга" не сразу", – рассказал он.

Гендиректор добавил, что дрон долго ездил по Восточной Европе и Украине. По словам Кузякина, навигационный компьютер и полетный контроллер помогли восстановить полную картину боевого применения дрона, а также логистику поставок и координаты его тестовых полетов.

Всю полученную информацию специалисты ЦКБР передали в правоохранительные органы и профильные организации.

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До этого в Минобороны рассказывали, что четвертый уничтоженный в зоне спецоперации танк Abrams производства США был атакован при помощи российских FPV-беспилотников.