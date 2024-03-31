Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Специалисты РФ нашли в трофейных FPV-дронах ВСУ аккумуляторы, которые NASA использует в марсианской программе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрия Кузякина.

С его слов, первые подобные дроны украинская армия собирала при помощи американских специалистов.

Кроме того, продолжил Кузякин, данные батареи были установлены с расчетом на то, что FPV-дроны будут применяться зимой при отрицательных температурах.

Ранее в СМИ писали, что на кладбищах в государствах Европы стало появляться все больше могил наемников, погибших на территории Украины.

По информаци прессы, одна из таких могил расположена на военном кладбище в Варшаве. Там находится большой черный гранитный памятник с прорезанным в центре крестом. Место рассчитано на двоих, но погибший покоится в левой части.