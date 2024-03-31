31 марта, 12:10Политика
Российские специалисты нашли в дроне ВСУ батарейки от марсианской миссии NASA
Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
Специалисты РФ нашли в трофейных FPV-дронах ВСУ аккумуляторы, которые NASA использует в марсианской программе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрия Кузякина.
С его слов, первые подобные дроны украинская армия собирала при помощи американских специалистов.
Кроме того, продолжил Кузякин, данные батареи были установлены с расчетом на то, что FPV-дроны будут применяться зимой при отрицательных температурах.
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