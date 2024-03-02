Главком ВСУ заменит командование некоторых бригад из-за их просчетов

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Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что командование некоторых бригад на восточном фронте не справляется с задачей. В своем телеграм-канале он отметил, что планирует провести обновление руководства.

"В течение трех дней стало ясно, почему в случае одинаковых показателей укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать атаки и держать позиции, а другим нет. Это зависит от командира бригады", – подчеркнул он.

Как указал Сырский, в некоторых случаях, когда обстановка не находится под контролем командира, появляется угроза жизни подчиненных. Он добавил, что одну из бригад пришлось переместить в тыл.

Ранее стало известно, что украинские силы, покидая Авдеевку, оставили множество улик, которые подтверждают участие в боевых действиях на стороне ВСУ наемников из США, Канады и стран ЕС. Практически каждый подвал в Авдеевке ВСУ использовали как склад боеприпасов импортного производства. Там хранились минометные мины, ручные гранатометы, цинки с патронами и другие вооружения.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина потеряла свыше 444 тысяч военных за все время СВО. По его словам, ВСУ каждый день теряют более 800 военных, а также 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного.

