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Вооруженные силы Украины потеряли более 444 тысяч военнослужащих за все время специальной военной операции, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии Минобороны.

По словам главы ведомства, ВСУ ежедневно теряют свыше 800 военных и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери украинских войск с февраля 2022 года составили 31 тысячу человек. При этом он не смог назвать потери ранеными и пропавшими без вести.

Официальный предстатель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Зеленского, заявила, что он врет. По ее словам, Зеленский занизил в разы количество потерь, чтобы ложными сведениями отчитаться перед Западом и продолжать получать финансовую поддержку.