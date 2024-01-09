Шойгу заявил, что потери ВСУ превысили 215 тысяч человек в прошлом году

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Вооруженные силы РФ методично снижают потенциал вражеских войск в ходе спецоперации на Украине, потери противника за прошлый год составили 215 тысяч человек, отметил глава Минобороны России Сергей Шойгу. В рамках селекторного совещания министр рассказал о потерях противника.

"Группировки российских войск методично снижают боевой потенциал ВСУ. За прошедший год потери противника превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения. Мы сохраняем стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения", – передает РИА Новости его слова.

Киев, в свою очередь, подчиняясь приказам Запада, продолжает "гнать солдат на убой", добавил министр. Шойгу обратил внимание, что Украина продолжает активно расходовать человеческий ресурс, несмотря на отсутствие результатов в зоне боевых действий.

По мнению министра, Вашингтон использует ВСУ, чтобы хладнокровно попытаться реализовать свои амбиции. Однако действия США могут только затянуть конфликт, они не повлияют на ситуацию в зоне СВО, резюмировал он.

Ранее вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл отметил, что военные России одним ударом уничтожают украинские предприятия ВПК, которые создавались значительное время. По его мнению, Украина "обречена на подавление" российскими силами, если лишится постоянной военной поддержки со стороны Запада.

До этого газета New York Times написала, что российские планирующие авиабомбы и дроны наносят большие потери ВСУ, поражая даже боевиков в подземных укрытиях.



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