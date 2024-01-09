Украина рискует потерять еще больше территорий в 2024 году – СМИ

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Украина в 2024 году может лишиться еще большего количества территорий и от отчаяния попытается втянуть НАТО в открытый конфликт с Россией. Такое мнение высказал директор аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер в статье для британского журнала Time.

"Украина будет фактически разделена на части в этом году. <...> Ее территориальные потери могут оказаться постоянными и даже увеличиться", – заявил он.

По мнению эксперта, для Украины стало "сокрушительным ударом" снижение политической и материальной поддержки со стороны США. Бреммер также отмечает, что и перспективы европейской помощи Киеву оставляют желать лучшего.

Он подчеркивает, что Украина оказывается в тяжелом положении из-за нехватки людей в ВСУ и резкого уменьшения материальной поддержки Запада. По мнению аналитика, из-за этого киевские власти пойдут на большие военные риски в этом году, которые могут спровоцировать беспрецедентные ответные меры России и втянуть НАТО в конфликт.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис сообщил, что потери Вооруженных сил Украины достигают около 500 тысяч солдат. По словам подполковника, это доказала просьба Минобороны Украины о дополнительном пополнении рядов ВСУ. Также украинские войска не могут начать новое контрнаступление из-за нехватки вооружения, уточнил Дэвис.

До этого издание Politico писало, что ЕС и Соединенные Штаты Америки в негласных беседах меняют задачу украинской политики в сторону возможных мирных переговоров.

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