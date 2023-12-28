В ГУР МО Украины назвали информационной борьбой слова Буданова о "захвате" Крыма

Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов назвал слова главы ГУР Кирилла Буданова о "захвате" Крыма частью информационной борьбы. Об этом сообщает РИА Новости.

В июле 2023 года Буданов заявил, что Украина намерена вернуть Крым в состав страны силовым путем.

"Информация от военно-политического руководства – также инструмент влияния. Она делается тогда, когда это необходимо", – сказал Юсов.

Более того, летом того же года Буданов сообщал, что ВСУ будут наносить новые удары по Крыму. Их цель, по его словам, заключается в намерении "уничтожить все российское" на полуострове.



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