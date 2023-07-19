Глава разведки Украины заявил, что пожар в Крыму стал результатом операции ГУР и ВСУ – СМИ

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Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что пожар на полигоне в Крыму стал результатом операции главного управления разведки Минобороны Украины и Вооруженных сил страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Детонация склада с боеприпасами в Крыму – результат операции ГУР и ВСУ", – заявил он.

О пожаре стало известно утром 19 июля. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, на сутки эвакуировали более двух тысяч жителей четырех населенных пунктов.

В результате пожара никто не пострадал. Эвакуированным жителям оказывается помощь, их разместили в пункты временного размещения, где обеспечат всем необходимым.

Создан оперативный штаб, также организован объезд участка трассы "Таврида". Причины возгорания на полигоне установят следственные органы.

Ликвидацию последствий проведут в кратчайшие сроки. Из-за случившегося движение автобусов по межрегиональным маршрутам было временно переориентировано на автомобильную дорогу Белогорск – Феодосия.

Железнодорожное сообщение работает в штатном режиме, режим работы Крымского моста остается без изменений. Пункты пропуска на севере республики Армянск, Джанкой и Перекоп работают в обычном режиме.