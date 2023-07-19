В Крыму перекрыли трассу "Таврида" из-за пожара на полигоне

Фото: телеграм-канал Mash

В Кировском районе на востоке Крыма произошел пожар на полигоне, из-за чего была перекрыта трасса "Таврида". Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

Он добавил, что схема движения автомобильного транспорта будет опубликована в ближайшее время.

Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что перекрыта часть трассы "Таврида" с 118 по 130 километр. Автомобили перенаправляют по региональной сети через населенные пункты Старый Крым и Первомайское.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 июля киевский режим атаковал Крымский мост с помощью двух надводных аппаратов. В результате удара были нанесены повреждения в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате атаки погибли мужчина и женщина – жители Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

Позже стало известно, что в результате теракта был полностью разрушен пролет в сторону Тамани. Как сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, восстановить участок будет невозможно, его придется демонтировать. Еще один пролет с другой стороны по направлению в Керчь при повреждении сместился на 70–80%, но удерживался на опоре.

По словам Хуснуллина, объем средств, который потребуется для восстановления поврежденных участков Крымского моста, может составить более одного миллиарда рублей.

Хуснуллин заявил, что на восстановление Крымского моста потребуется свыше 1 млрд