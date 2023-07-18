Политолог призвал ответить каждому причастному к теракту на Крымском мосту

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Российские военные должны ликвидировать каждого, кто был причастен к атаке Крымского моста. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на политолога Евгения Михайлова.

"Киевский режим не скрывает свою террористическую сущность. Заявления о том, что нужно наградить участников атаки на Крымский мост, стоит расценивать как прямой вызов для российской разведки. <...> Нужно по цепочке установить всех причастных к атаке на Крымский мост и заняться их устранением", – выразил мнение Михайлов.

Он привел в пример национальную разведывательную службу Израиля МОССАД, которая, по словам политолога, ликвидировала по всему миру всех причастных к уничтожению евреев. Михайлов подчеркнул, что России также необходима такая служба.

По словам эксперта, киевский режим будет стремиться выполнить данное Западу обещание о завоевании Крыма. С такой агрессивной риторикой и связаны атаки Крымского моста, отметил Михайлов.

В то же время политолог констатировал, что ВСУ не могут отбросить российскую армию к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым. Безуспешные атаки боевиков, как считает эксперт, раздражают Киев.

Михайлов резюмировал, что единственным решением для Москвы будут массированные удары по центрам принятия решений на Украине. Кроме того, российская армия должна взять под контроль Одессу и Николаев, чтобы не допускать ударов со стороны Черного моря и разбить зерновые терминалы черноморских городов Украины, чтобы пресечь атаки дронами, считает политолог.

Депутат Госдумы Юрий Швыткин, в свою очередь, в разговоре с "Радио 1" заявил, что ответные действия ВС РФ должны соответствовать тому урону, который нанесли России. Он также выступил за массированный удар по Киеву.

Полковник в отставке Виктор Баранец выразил мнение, что отсутствие равносильного ответа на удары по Крымскому мосту могут спровоцировать волнение в российском обществе.

Киевский режим атаковал Крымский мост с помощью двух надводных аппаратов в ночь на 17 июля. В результате удара были нанесены повреждения в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".

В результате атаки погибли мужчина и женщина – жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь. В этой связи Владимир Путин призвал оказать помощь девочке и ее близким. Он также поручил руководству региона и федеральным властям взять вопрос на контроль.

Минобороны РФ заявило об ударе возмездия, который состоялся в ночь на 18 июля. По данным ведомства, ВС РФ ликвидировали объекты топливной инфраструктуры, которые обеспечивали украинских бойцов горючим. Кроме того, в районе Николаева и Одессы были уничтожены хранилища топлива, объем которых составляет порядка 70 тысяч тонн.

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