Комитет СФ по обороне обсудит меры по пресечению терактов на Крымском мосту

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Комитет Совфеда по обороне поднимет на повестку вопрос составления мер по предотвращению атак на Крымский мост, рассказал глава комитета Виктор Бондарев в своем телеграм-канале.

"В рамках комитета Совета Федерации по обороне и безопасности данное происшествие будет, безусловно, рассмотрено и проанализировано, будут сделаны выводы, предложены взвешенные и продуманные действия, которые позволят в будущем уменьшить вероятность подобных терактов", – поделился он.

Сенатор подчеркнул необходимость усилить охрану Крымского моста как режимного объекта, а также внедрить в практику разработки антидронового оружия. Кроме того, он заявил, что в РФ следует задействовать новейшие противоракетные системы. По словам Бондарева, в стране запланировали осуществить ряд мероприятий, составляющих государственную тайну.

Глава комитета призвал провести "мощные удары возмездия по критически важной, административной и военной инфраструктуре противника".

Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Национальный антитеррористический комитет обвинил в этом украинскую сторону.

По данным НАК, диверсию осуществили в 03:05 с помощью двух беспилотных надводных аппаратов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".

В результате атаки погибли мужчина и женщина из Белгородской области. Их несовершеннолетнюю дочь доставили в больницу в Краснодаре. Медики дали благоприятный прогноз по восстановлению девочки.

Аналогичное с Бондаревым мнение ранее выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он призвал "уничтожать высшее руководство террористических формирований".

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