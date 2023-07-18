12:04Политика
Минобороны заявило об ударе возмездия по объектам, где готовились теракты против России
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российская армия ударила по объектам в Одессе, где Вооруженные силы Украины готовили теракты против РФ с применением безэкипажных катеров. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Вооруженные силы РФ также ликвидировали объекты топливной инфраструктуры, которые обеспечивали украинских бойцов горючим. По словам Конашенкова, в районе Николаева и Одессы были уничтожены хранилища топлива, чей объем составляет порядка 70 тысяч тонн.
"Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах", – заключил представитель ведомства.
О взрывах в этих украинских городах стало известно в ночь на 18 июля. По данным некоторых СМИ, на тот момент в Николаеве воспламенилась нефтебаза в районе местного порта. Тогда в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога.
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