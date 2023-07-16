ВСУ применили в Луганске дальнобойные кассетные боеприпасы – Марочко

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

В Луганске прогремел сильный взрыв, Вооруженные силы Украины ударили с помощью дальнобойных кассетных боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.

"Ориентировочно в 10:00 на юго-западе города Луганска жители услышали работу ПВО, затем были раскатистые взрывы, очень похожие на разрывы кассетных боеприпасов, то есть взрыв не один был, а их было большое количество и практически одновременно", – поделился он.

Марочко предположил, что речь идет о дальнобойной ракете, но с кассетной частью. Однако, продолжил он, какую именно ВСУ использовали ракету пока нет информации.

Ранее в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что украинская армия не будет соблюдать какие-либо ограничения при выборе целей, применяя поставленные им кассетные боеприпасы. Это связано с тем, что ВСУ находятся в отчаянии из-за колоссальных потерь и провалов на фронте, уточнили в диппредставительстве.

Уже вечером 11 июля обстрелу такими снарядами со стороны украинских боевиков подвергся город Токмак в Запорожской области.

Минобороны РФ предупредило о возможном использовании кассетных боеприпасов против ВСУ