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16 июля, 22:15

Происшествия

ПВО сработала над Белгородом по воздушной цели

Фото: министерство обороны РФ

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и Белгородским районом по воздушной цели. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом по воздушной цели сработала наша система ПВО", – написал он.

На месте происшествия работают оперативные службы региона. По предварительной информации, пострадавших и инфраструктурных разрушений нет.

Накануне система ПВО сбила в небе на подлете к Белгороду две воздушные цели. Ликвидацией последствий на земле занимались экстренные службы региона. О пострадавших не сообщалось.

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