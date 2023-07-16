16 июля, 22:15Происшествия
ПВО сработала над Белгородом по воздушной цели
Фото: министерство обороны РФ
Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и Белгородским районом по воздушной цели. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом по воздушной цели сработала наша система ПВО", – написал он.
На месте происшествия работают оперативные службы региона. По предварительной информации, пострадавших и инфраструктурных разрушений нет.
Накануне система ПВО сбила в небе на подлете к Белгороду две воздушные цели. Ликвидацией последствий на земле занимались экстренные службы региона. О пострадавших не сообщалось.
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